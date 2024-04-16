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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 13:32 |
31
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Оболонь

Смотрите 17 апреля в 18:00 перенесенный матч 15-го тура УПЛ

16 апреля 2024, 13:32 |
31
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Оболонь
УПЛ

В среду, 17 апреля, состоится перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Оболонь».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Оболонь» занимает 14 строчку, сыграв 23 матча и набрав 19 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Источник Sport.ua
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