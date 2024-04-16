Луис ЭНРИКЕ: «Мы обыграем Барселону и пройдем дальше»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Каждый игрок моей команды хочет победить. Парижанам никогда не удавалось пройти в следующий этап ЛЧ после поражения в первом матче дома, но завтра будет тот день, когда мы это сделаем и пройдем дальше. Мы убеждены, что переломим ситуацию. Этот второй матч немного отличается. У нас было время, чтобы проанализировать и улучшить свою игру. Первый матч был очень конкурентным. Результат не отражает того, на что мы заслуживали.

Мы падаем, мы поднимаемся. Это и есть спорт высшего уровня. Спортсмен должен это знать. Это тяжело, но вы должны это принять. После двух дней игроки были хороши на тренировках. Мы смогли хорошо подготовить нашу стратегию. Повторюсь, мы готовы. Мы хотим играть в свою игру, с прессингом. «Барса» может использовать длинные передачи на Левандовски и давить на нас. От нас зависит, будем ли мы выходить из обороны и создавать моменты. Думаю, игра будет похожей, с голами с обеих сторон».

Матч «Барселона» – «ПСЖ» состоится 16 октября в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.