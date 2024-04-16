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  4. Суд запретил Барселоне прекращать сотрудничество с Nike минимум до 2028-го
Испания
16 апреля 2024, 13:40 |
557
0

Суд запретил Барселоне прекращать сотрудничество с Nike минимум до 2028-го

Каталонский клуб намеревался сменить технического спонсора

16 апреля 2024, 13:40 |
557
0
Суд запретил Барселоне прекращать сотрудничество с Nike минимум до 2028-го
ФК Барселона

Производителю спортивной экипировки компании Nike удалось добиться временного запрета на расторжение «Барселоной» контракта в одностороннем порядке.

По ходу сезона-2023/2024 СМИ много писали о том, что «Барселона» может сменить технического спонсора летом или даже начать производить собственную форму. Однако, как сообщает Diario Sport, каталонцы будут по-прежнему связана с Nike как минимум до 2028 года. Меры предосторожности, принятые Коммерческим судом Барселоны, являются достаточно строгими, чтобы избежать любого нарушения этого контракта со стороны каталонского клуба.

Как только эти меры предосторожности будут приняты, «Барселона» будет пытаться улучшить условия сотрудничества. Клуб в целом открыт к продлению контракта с Nike при условии наличия выгодного экономического соглашения.

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Источник Sport.es
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