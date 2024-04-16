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  4. Умер чемпион мира-1974 в составе сборной ФРГ
Германия
16 апреля 2024, 13:26 |
502
0

Умер чемпион мира-1974 в составе сборной ФРГ

Бернд Хельценбайн скончался после продолжительной болезни

16 апреля 2024, 13:26 |
502
0
Умер чемпион мира-1974 в составе сборной ФРГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернд Хельценбайн

Бывший полузащитник сборной ФРГ, чемпион мира 1974 года Бернд Хельценбайн скончался в возрасте 78 лет.

О смерти экс-футболиста после продолжительной болезни сообщила пресс-служба «Айнтрахта» – клуба, за который Хельценбайн выступал с 1967 по 1981 год. В составе «орлов» Хельценбайн выигрывал Кубок УЕФА и трижды становился обладателем Кубка Германии. Лучший бомбардир «Айнтрахта» в немецкой Бундеслиге (160 голов). После завершения карьеры работал в «Айнтрахте» вице-президентом, затем занимал пост скаута клуба.

За сборную ФРГ провел 40 матчей, в которых забил 5 мячей. Вместе с Бундестим выиграл ЧМ-1974 и стал серебряным призером Евро-1976, забив в каждом из финалов.

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Источник ФК Айнтрахт
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