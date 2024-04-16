Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера 24-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига обнародовала претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам 24 тура УПЛ.

Традиционно на первом этапе ведущие спортивные СМИ, среди которых и Sport.ua, называют лучших в каждой из номинаций, после чего к голосованию присоединяются болельщики, которые могут отдать свои голоса в соцсетях.

На звание лучшего игрока 24-го тура претендуют Игорь Горбач («Заря»), Владимир Бражко («Динамо»), Максим Имереков («Металлист 1925») и Геннадий Пасич (ЛНЗ).

Лучшим тренером могут назвать кого-то из следующей четверки: Юрий Коваль («Заря»), Александр Шовковский («Динамо»), Виктор Скрипник («Металлист 1925») и Виталий Пономарев («Рух»).