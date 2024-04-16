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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 12:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 13:00
219
1

Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера 24-го тура УПЛ

Среди номинантов футболисты и тренеры пяти клубов

16 апреля 2024, 12:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 13:00
219
1
Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера 24-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига обнародовала претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам 24 тура УПЛ.

Традиционно на первом этапе ведущие спортивные СМИ, среди которых и Sport.ua, называют лучших в каждой из номинаций, после чего к голосованию присоединяются болельщики, которые могут отдать свои голоса в соцсетях.

На звание лучшего игрока 24-го тура претендуют Игорь Горбач («Заря»), Владимир Бражко («Динамо»), Максим Имереков («Металлист 1925») и Геннадий Пасич (ЛНЗ).

Лучшим тренером могут назвать кого-то из следующей четверки: Юрий Коваль («Заря»), Александр Шовковский («Динамо»), Виктор Скрипник («Металлист 1925») и Виталий Пономарев («Рух»).

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Игорь Горбач Владимир Бражко Геннадий Пасич Максим Имереков Юрий Коваль Александр Шовковский Виктор Скрипник Виталий Пономарев
Источник Instagram
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maxno
сашо тянут за уши осла.
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