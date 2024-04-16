Ашраф ХАКИМИ: «Мы приезжаем в Барселону за победой»

Марокканский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Мы приехали с большим желанием изменить то, что произошло в первом матче. Мы приехали, чтобы победить и привезти победу в Париж. Мы говорили друг с другом, мы мотивировали друг друга вместе. Мы хотим держаться вместе, чтобы достичь победы. Мы должны выигрывать борьбу, чтобы нам было комфортно с мячом и чтобы мы могли контролировать весь матч.

У нас единый стиль игры с тех пор, как Луис Энрике начал с нами работать: доминировать и создавать много моментов. Это то, что мы будем стараться делать, чтобы привезти домой победу. Его идеи очень четкие, и мы видим это в каждой игре».

Матч «Барселона» – «ПСЖ» состоится 16 октября в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.