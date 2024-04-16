Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 апреля в 18:00 перенесенный матч 15-го тура УПЛ
В среду, 17 апреля, состоится перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Оболонь».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу матча «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.
«Оболонь» занимает 14 строчку, сыграв 23 матча и набрав 19 очков.
Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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