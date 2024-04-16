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Чемпионат Украины
Александрия
17.04.2024 18:00 - : -
Оболонь
Матч перенесен с 26 ноября 2023 на 17 апреля 2024 из-за неблагоприятных погодных условий
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 13:28 |
28
0

Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля в 18:00 перенесенный матч 15-го тура УПЛ

16 апреля 2024, 13:28 |
28
0
Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 17 апреля, состоится перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Оболонь».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

«Оболонь» занимает 14 строчку, сыграв 23 матча и набрав 19 очков.

Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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