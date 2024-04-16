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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 12:39 |
878
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо

Смотрите 17 апреля в 15:30 перенесенный матч 16-го тура УПЛ

16 апреля 2024, 12:39 |
878
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
ФК Динамо

В среду, 17 апреля, состоится перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Источник Sport.ua
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potemkin78
благодаря пулю - нигде
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