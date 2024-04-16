В среду, 17 апреля, состоится перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало матча запланировано в 15:30.

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К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV