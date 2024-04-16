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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 12:44 |
135
0

ХАВИ: «ПСЖ заставит нас страдать»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

16 апреля 2024, 12:44 |
135
0
ХАВИ: «ПСЖ заставит нас страдать»
УЕФА. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Матч против «ПСЖ» – это матч футболистов, а не тренеров. Будем надеяться, что они вдохновлены, потому что все будет зависеть от них. Будут тяжелые моменты, моменты, когда «ПСЖ» заставит нас страдать. Это не «Камп Ноу», но будем надеяться, что это будет очень похоже на него.

Рафинья был очень важным для нас в этом сезоне, и не только голами и голевыми передачами, но и с точки зрения защиты. Завтра он будет ключевым игроком для нас. Как мотивировать таких игроков, как Ламин и Кубарси, на завтрашнюю игру? Они всегда задают вопросы и всегда участвуют во всем. Это вечер Лиги чемпионов. Им не нужна дополнительная мотивация».

Матч «Барселона» – «ПСЖ» состоится 16 октября в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Хави
Источник УЕФА
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