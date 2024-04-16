Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Полесье
Поединок пройдет 21 апреля в 18:00 в Киеве
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Полесье» из Житомира
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 48 очков после 22 игр. У «Полесья» имеется 39 пунктов после 24 встреч и 6-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Полесье» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.
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