Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Полесье

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Полесье» из Житомира

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 48 очков после 22 игр. У «Полесья» имеется 39 пунктов после 24 встреч и 6-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Полесье» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.