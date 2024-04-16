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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 12:10 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:13
486
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Полесье

Поединок пройдет 21 апреля в 18:00 в Киеве

16 апреля 2024, 12:10 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:13
486
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Полесье
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Полесье» из Житомира

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 48 очков после 22 игр. У «Полесья» имеется 39 пунктов после 24 встреч и 6-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Полесье» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

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Источник Sport.ua
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