ПЕДРИ: «Матч против ПСЖ будет самым важным в моей карьере»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Команда с нетерпением ждет эту игру. Лично я пережил не лучшие времена, но я очень рад вернуться. Это самый важный матч в моей карьере, на уровне с полуфиналом чемпионата Европы. Мы две очень равные команды, которые хотят играть в одинаковой манере. Это будет хороший матч для зрителей.

«ПСЖ» приедет со всеми силами. Нам нужно подойти к этой игре, забыв о результате первого матча. Мы должны быть более осторожными завтра. Камбэк в Париже был великолепным, но мы не хотим снова оказаться в таком положении».

Матч «Барселона» – «ПСЖ» состоится 16 октября в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.