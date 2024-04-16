ПЕДРИ: «Матч против ПСЖ будет самым важным в моей карьере»
Полузащитник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:
«Команда с нетерпением ждет эту игру. Лично я пережил не лучшие времена, но я очень рад вернуться. Это самый важный матч в моей карьере, на уровне с полуфиналом чемпионата Европы. Мы две очень равные команды, которые хотят играть в одинаковой манере. Это будет хороший матч для зрителей.
«ПСЖ» приедет со всеми силами. Нам нужно подойти к этой игре, забыв о результате первого матча. Мы должны быть более осторожными завтра. Камбэк в Париже был великолепным, но мы не хотим снова оказаться в таком положении».
Матч «Барселона» – «ПСЖ» состоится 16 октября в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.
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