Динамо Киев

Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 18:00 матч 25-го тура УПЛ
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Полесье» из Житомира
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 48 очков после 22 игр. У «Полесья» имеется 39 пунктов после 24 встреч и 6-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Полесье» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.
Динамо – «Полесье». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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