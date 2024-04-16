Рафаэль Надаль – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Барселоне
16 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№644 ATP) начнет выступления на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).
В матче 1-го раунда основы Рафа сыграет против итальянца Флавио Коболли (№62 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Накашима – Рублев. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-й матч между этими теннисистами.
В следующем раунде победитель встречи сразится против четвертого сеяного Алекса де Минаура из Австралии.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В сезоне 1993/1994 Олег Саленко забил за «Логроньес» 16 мячей в чемпионате Испании
Элина раскритиковала судейство в матче сестер Киченок и тандема Ана Богдан / Жаклин Кристиан