Рафаэль Надаль – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№644 ATP) начнет выступления на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матче 1-го раунда основы Рафа сыграет против итальянца Флавио Коболли (№62 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Накашима – Рублев. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 1-й матч между этими теннисистами.

В следующем раунде победитель встречи сразится против четвертого сеяного Алекса де Минаура из Австралии.

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