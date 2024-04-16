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  4. Рафаэль Надаль – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
16 апреля 2024, 12:03 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:50
88
0

Рафаэль Надаль – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Барселоне

16 апреля 2024, 12:03 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:50
88
0
Рафаэль Надаль – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

16 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№644 ATP) начнет выступления на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матче 1-го раунда основы Рафа сыграет против итальянца Флавио Коболли (№62 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Накашима – Рублев. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч между этими теннисистами.

В следующем раунде победитель встречи сразится против четвертого сеяного Алекса де Минаура из Австралии.

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смотреть онлайн Рафаэль Надаль Флавио Коболли ATP Барселона
Источник Sport.ua
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