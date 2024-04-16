Катарина Завацкая – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Руане
16 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№182 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).
В матче 1-го раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против седьмой сеяной Клары Бюрель из Франции (№44 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Калинина – Корне. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Нао Хибино (№85 WTA) или Елены Габриэлы Русе (№162 WTA).
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