Ангелина Калинина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против Ализе Корне из Франции (№106 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Ферро – Аванесян. Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла первый матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Мартины Тревизан (№78 WTA) или Наоми Осаки (№192 WTA).

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