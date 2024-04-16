Ангелина Калинина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Руане
16 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).
В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против Ализе Корне из Франции (№106 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Ферро – Аванесян. Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла первый матч.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Мартины Тревизан (№78 WTA) или Наоми Осаки (№192 WTA).
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