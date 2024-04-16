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WTA
16 апреля 2024, 11:35 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:49
242
0

Ангелина Калинина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Руане

16 апреля 2024, 11:35 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:49
242
0
Ангелина Калинина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

16 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против Ализе Корне из Франции (№106 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Ферро – Аванесян. Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла первый матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Мартины Тревизан (№78 WTA) или Наоми Осаки (№192 WTA).

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Источник Sport.ua
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