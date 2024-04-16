Не игравший больше года Деле Алли хочет выступить на ЧМ-2026

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли заявил о намерении вернуться в сборную Англии, чтобы сыграть на чемпионате мира 2026 года.

28-летний хавбек из-за травмы не выходил на поле с февраля 2023 года и летом станет свободным агентом.

«Я знаю свой уровень и то, чего могу достичь. Я знаю, насколько хорош я могу быть, когда моя голова на месте, и я хорошо себя чувствую. Конечно, я расстроен из-за травмы, но с нетерпением жду возможности вернуться на поле. Мне тяжело смотреть футбол со стороны.

У меня на телефоне стоит ежедневное напоминание на 11 часов: «Чемпионат мира 2026». Это моя текущая цель. Я знаю, люди скажут: «Он не играл год», но мне все равно, я знаю свой уровень. Выступить на ЧМ — моя единственная цель сейчас.

Сейчас я думаю только о том, чтобы залечить травму и быть в наилучших кондициях к осени», — приводит слова Деле Алли Sky Sports.