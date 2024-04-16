Барселона нацелилась на забивную звезду женского Вольфсбурга
За Еву Пайор каталонцы готовы выложить рекордную сумму
Женская команда «Барселоны» твердо намерена усилить линию нападения форвардом немецкого «Вольфсбурга» Евой Пайор.
Как сообщает AZ/WAZ Sport, каталонцы готовы заплатить за забивную футболистку 500 тысяч евро, прописанных в контракте Евы в качестве отступных, что станет рекордным исходящим трансфером в истории женской Бундеслиги. Отмечается, что в борьбе за нападающую «Барселона» выиграет конкуренцию у «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, которые также проявляли интерес.
Добавим, что 27-летняя полячка выступает за «Вольфсбург» с 2015 года. За это время в составе «волков» она провела 191 матч и забила 131 мяч.
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