Барселона нацелилась на забивную звезду женского Вольфсбурга

Женская команда «Барселоны» твердо намерена усилить линию нападения форвардом немецкого «Вольфсбурга» Евой Пайор.

Как сообщает AZ/WAZ Sport, каталонцы готовы заплатить за забивную футболистку 500 тысяч евро, прописанных в контракте Евы в качестве отступных, что станет рекордным исходящим трансфером в истории женской Бундеслиги. Отмечается, что в борьбе за нападающую «Барселона» выиграет конкуренцию у «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, которые также проявляли интерес.

Добавим, что 27-летняя полячка выступает за «Вольфсбург» с 2015 года. За это время в составе «волков» она провела 191 матч и забила 131 мяч.