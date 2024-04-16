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  4. Барселона нацелилась на забивную звезду женского Вольфсбурга
Испания
16 апреля 2024, 10:07 |
121
2

Барселона нацелилась на забивную звезду женского Вольфсбурга

За Еву Пайор каталонцы готовы выложить рекордную сумму

16 апреля 2024, 10:07 |
121
2
Барселона нацелилась на забивную звезду женского Вольфсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Пайор

Женская команда «Барселоны» твердо намерена усилить линию нападения форвардом немецкого «Вольфсбурга» Евой Пайор.

Как сообщает AZ/WAZ Sport, каталонцы готовы заплатить за забивную футболистку 500 тысяч евро, прописанных в контракте Евы в качестве отступных, что станет рекордным исходящим трансфером в истории женской Бундеслиги. Отмечается, что в борьбе за нападающую «Барселона» выиграет конкуренцию у «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, которые также проявляли интерес.

Добавим, что 27-летняя полячка выступает за «Вольфсбург» с 2015 года. За это время в составе «волков» она провела 191 матч и забила 131 мяч.

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Вольфсбург Барселона трансферы
Источник Goal.com
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potemkin78
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