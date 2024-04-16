КЛОПП: «Никогда не считал себя великим тренером»
Специалист назвал главный критерий оценки его работы
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главные критерии оценки своей работы, а также сделал неожиданное признание по поводу своей карьеры и достижений.
«Никогда не считал себя великим тренером. Никогда в жизни. До сих пор удивляюсь, что люди считают меня таковым, но я принимаю это.
Важно то, что люди в Ливерпуле довольны тем, чего мы достигли. Мне не нужны сравнения с Венгером или кем-то еще. Для меня это ничего не значит.
Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете» — я все равно буду в трех футах под землей. Нет, это не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям на протяжении всей жизни», — приводит слова Клоппа Sky News.
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