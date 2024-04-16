Байер повторил невероятный рекорд Ювентуса для топ-5 лиг Европы
Команда Хаби Алонсо находится на серии из 43 матчей без поражений
Байер из Леверкузена находится на серии из 43 матчей без поражений. Команда Хаби Алонсо повторила рекорд итальянского Ювентуса по длине подобной серии в топ-5 лигах Европы.
14 апреля Байер под руководством Хаби Алонсо досрочно стал победителем Бундеслиги, разгромив Вердер (5:0). Клуб из Леверкузена впервые выиграл чемпионат Германии.
Ювентус имел 43 матча без поражений в 2011–2012 годах под руководством Антонио Конте, когда бьянконери выиграли два скудетто.
Байер может побить рекорд Ювентуса, если 21 апреля не проиграет в гостях в матче с Боруссией из Дортмунда.
Лучшие беспроигрышные серии в топ-5 лигах Европы
- 43 матча – Байер, 2023/24
- 43 матча – Ювентус, 2011/12
- 42 матча – Милан, 1992/93
- 40 матчей – Ноттингем Форест, 1978
- 40 матчей – Реал Мадрид, 2016/17
- 39 матчей – Барселона, 2015/16
- 36 матчей – Милан, 1991/92
- 34 матча – Реал Мадрид, 1988/89
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