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Германия
16 апреля 2024, 08:39 | Обновлено 16 апреля 2024, 08:42
505
3

Байер повторил невероятный рекорд Ювентуса для топ-5 лиг Европы

Команда Хаби Алонсо находится на серии из 43 матчей без поражений

16 апреля 2024, 08:39 | Обновлено 16 апреля 2024, 08:42
505
3
Байер повторил невероятный рекорд Ювентуса для топ-5 лиг Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Байер из Леверкузена находится на серии из 43 матчей без поражений. Команда Хаби Алонсо повторила рекорд итальянского Ювентуса по длине подобной серии в топ-5 лигах Европы.

14 апреля Байер под руководством Хаби Алонсо досрочно стал победителем Бундеслиги, разгромив Вердер (5:0). Клуб из Леверкузена впервые выиграл чемпионат Германии.

Ювентус имел 43 матча без поражений в 2011–2012 годах под руководством Антонио Конте, когда бьянконери выиграли два скудетто.

Байер может побить рекорд Ювентуса, если 21 апреля не проиграет в гостях в матче с Боруссией из Дортмунда.

Лучшие беспроигрышные серии в топ-5 лигах Европы

  • 43 матча – Байер, 2023/24
  • 43 матча – Ювентус, 2011/12
  • 42 матча – Милан, 1992/93
  • 40 матчей – Ноттингем Форест, 1978
  • 40 матчей – Реал Мадрид, 2016/17
  • 39 матчей – Барселона, 2015/16
  • 36 матчей – Милан, 1991/92
  • 34 матча – Реал Мадрид, 1988/89

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
Чому у цьому списку немає Арсенала 2003-04??? Тоді каноніри виграли АПЛ без жодної поразки
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Вадим Острадчук
вони в четвер грають з ВестХемом і там можуть побити рекорд
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