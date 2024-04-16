Байер повторил невероятный рекорд Ювентуса для топ-5 лиг Европы

Байер из Леверкузена находится на серии из 43 матчей без поражений. Команда Хаби Алонсо повторила рекорд итальянского Ювентуса по длине подобной серии в топ-5 лигах Европы.

14 апреля Байер под руководством Хаби Алонсо досрочно стал победителем Бундеслиги, разгромив Вердер (5:0). Клуб из Леверкузена впервые выиграл чемпионат Германии.

Ювентус имел 43 матча без поражений в 2011–2012 годах под руководством Антонио Конте, когда бьянконери выиграли два скудетто.

Байер может побить рекорд Ювентуса, если 21 апреля не проиграет в гостях в матче с Боруссией из Дортмунда.

Лучшие беспроигрышные серии в топ-5 лигах Европы