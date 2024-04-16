В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон встретятся 17 апреля в 22:00.

Второй матч пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене». У канониров на поле может появиться украинский футболист Александр Зинченко.

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9 апреля в Лондоне на «Эмирейтс» команды сыграли первый матч вничью (2:2). У канониров отличились Букайо Сака и Леандро Троссард, а у мюнхенской команды голы забивали Серж Гнабри и Гарри Кейн (с пенальти).

В 1/8 финала «Бавария» прошла «Лацио», а «Арсенал» по пенальти выбил из турнира «Порту».

Бавария – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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