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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 06:42 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:14
186
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Арсенал

17 апреля в 22:00 пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля 2024, 06:42 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:14
186
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон встретятся 17 апреля в 22:00.

Второй матч пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене». У канониров на поле может появиться украинский футболист Александр Зинченко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

9 апреля в Лондоне на «Эмирейтс» команды сыграли первый матч вничью (2:2). У канониров отличились Букайо Сака и Леандро Троссард, а у мюнхенской команды голы забивали Серж Гнабри и Гарри Кейн (с пенальти).

В 1/8 финала «Бавария» прошла «Лацио», а «Арсенал» по пенальти выбил из турнира «Порту».

Бавария – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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