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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 06:57 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:12
99
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Атлетико М

16 апреля в 22:00 состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля 2024, 06:57 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:12
99
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Атлетико М
Getty Images/Global Images Ukraine

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид пройдет 16 апреля в 22:00.

Команды встретятся в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

10 апреля в Мадриде прошел первый матч. Игра завершилася победой хозяев поля (2:1), у которых отличились Родриго Де Пауль и Самуэль Лино. Шанс для немецкой команды подарил Себастьен Алле в конце матча.

В первом раунде плей-офф «Атлетико» М по пенальти прошел «Интер», а немецкая «Боруссия» Д комфортно обыграла ПСВ Эйндховен.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Атлетико М

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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