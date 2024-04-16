Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Атлетико М
16 апреля в 22:00 состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид пройдет 16 апреля в 22:00.
Команды встретятся в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
10 апреля в Мадриде прошел первый матч. Игра завершилася победой хозяев поля (2:1), у которых отличились Родриго Де Пауль и Самуэль Лино. Шанс для немецкой команды подарил Себастьен Алле в конце матча.
В первом раунде плей-офф «Атлетико» М по пенальти прошел «Интер», а немецкая «Боруссия» Д комфортно обыграла ПСВ Эйндховен.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Атлетико М
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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