Динамо организовало турнир по EA Sports FC24 Dynamo Friendly Cup

Киевское «Динамо» вместе с партнерами организовало уже третий турнир Dynamo Friendly Cup в дисциплине EA Sports FC 24.

Соревнования проводились в офлайн-формате. Всего удалось собрать 128 участников. В финальный пул вышли 32 киберспортсмена. Формат решающих матчей: игра дома и на выезде, тайм по 6 минут.

В поединке за первое место сошлись игроки Давид D3VA и Константин amigo. Фаворитом считался Давид, но триумфатором достаточно неожиданно для всех стал именно Константин, попавший на турнир из-за того, что один из участников не смог прийти на плей-офф матчи.

Участники получили от «Динамо" призы». Главной наградой была PlayStation5.

»Не ожидал, что смогу победить столь сильных соперников. Приехал сюда просто поболеть за своих ребят, посмотреть. Но мне предложили сыграть матч, потому что кто-то не приехал. Я сыграл, победил в первом и во втором матче. Было очень сложно, потому что, повторюсь, все соперники очень сильны, их уровень очень высок. Так и очутился в финале. Могу смело сказать, что мой соперник – один из сильнейших игроков в Украине. Эмоции переполняют», – сказал Константин «amigo».

На турнир был приглашен футболист основной команды Максим Дячук, сыгравший пару матчей в киберфутбол.