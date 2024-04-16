Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Другие новости
16 апреля 2024, 03:15 |
14
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля

Важные события во всех видах спорта

16 апреля 2024, 03:15 |
14
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Барселона – ПСЖ

Favbet 2.27 – 4.11 – 3.01

22:00 Боруссия Д – Атлетико

Favbet 2.28 – 3.75 – 3.23

22:15 Фамаликан – Спортинг

Favbet 9.20 – 5.25 – 1.33

ТЕННИС

14:00 Ангелина Калинина – Ализе Корне

Favbet 1.25 – 4.04

15:30 Клара Бюрель – Катарина Завацкая

Favbet 1.31 – 3.51

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Футбол | 15 апреля 2024, 07:05 21
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию

Набрав 52 очка, в УПЛ продолжает лидировать донецкий Шахтер

Боруссия Д – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 16 апреля 2024, 03:02 0
Боруссия Д – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Боруссия Д – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в ЛЧ

Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник
Футбол | 15.04.2024, 16:35
Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник
Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Футбол | 15.04.2024, 15:42
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
Хоккей | 15.04.2024, 23:15
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
ВИДЕО. Как в кино! Холлоуэй нокаутировал Гейджи на последней секунде боя
14.04.2024, 07:15 1
MMA
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 8
Футбол
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
14.04.2024, 00:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем