Другие новости16 апреля 2024, 03:15 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Важные события во всех видах спорта
16 апреля 2024, 03:15 |
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Во вторник, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Барселона – ПСЖ
22:00 Боруссия Д – Атлетико
22:15 Фамаликан – Спортинг
ТЕННИС
14:00 Ангелина Калинина – Ализе Корне
15:30 Клара Бюрель – Катарина Завацкая
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