ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля

Во вторник, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Барселона – ПСЖ

2.27 – 4.11 – 3.01

22:00 Боруссия Д – Атлетико

2.28 – 3.75 – 3.23

22:15 Фамаликан – Спортинг

9.20 – 5.25 – 1.33

ТЕННИС

14:00 Ангелина Калинина – Ализе Корне

1.25 – 4.04

15:30 Клара Бюрель – Катарина Завацкая

1.31 – 3.51