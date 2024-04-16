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16 апреля 2024, 03:10 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 апреля 2024, 03:10 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Аль-Айн – Аль-Хиляль

Ggbet 6.00 – 4.60 – 1.50

22:00 Барселона – ПСЖ

Ggbet 2.23 – 3.95 – 3.00

22:00 Боруссия Д – Атлетико

Ggbet 2.21 – 3.75 – 3.15

КИБЕРСПОРТ

15:30 ENCE eSports – ENTERPRISE

Ggbet 1.25 – 3.69

16:30 GamerLegion – MOUZ NXT

Ggbet 1.61 – 2.23

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Источник Sport.ua
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