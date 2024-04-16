Другие новости16 апреля 2024, 03:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
16 апреля 2024, 03:10 |
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Во вторник, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Аль-Айн – Аль-Хиляль
22:00 Барселона – ПСЖ
22:00 Боруссия Д – Атлетико
КИБЕРСПОРТ
15:30 ENCE eSports – ENTERPRISE
16:30 GamerLegion – MOUZ NXT
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