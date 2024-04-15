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Англия
15 апреля 2024, 23:31 | Обновлено 15 апреля 2024, 23:34
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0

Палмер с пенальти оформил свой 4-й за матч гол в ворота Эвертона

На 64-й минуте Челси разгромно побеждает ирисок со счетом 5:0

15 апреля 2024, 23:31 | Обновлено 15 апреля 2024, 23:34
144
0
Палмер с пенальти оформил свой 4-й за матч гол в ворота Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

15 апреля в 22:00 в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Эвертон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих. Защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе ирисок.

На 64-й минуте Коул Палмер с пенальти оформил свой 4-й за матч гол в ворота Эвертона (5:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Челси и Эвертона

ГОЛ! 4:0. Коул Палмер, 64 мин (пен).

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Источник Sport.ua
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