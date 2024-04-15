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Англия
15 апреля 2024, 22:57 | Обновлено 15 апреля 2024, 23:01
209
0

Четыре мяча Челси за тайм. Николас Джексон забил Эвертону гол в раздевалку

За первые полчаса матча хет-трик оформил Коул Палмер

15 апреля 2024, 22:57 | Обновлено 15 апреля 2024, 23:01
209
0
Четыре мяча Челси за тайм. Николас Джексон забил Эвертону гол в раздевалку
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в 22:00 в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Эвертон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих. Защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе ирисок.

За первые полчаса матча хет-трик оформил Коул Палмер. На 44-й минуте Николас Джексон забил Эвертону гол в раздевалку (4:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Челси и Эвертона

ГОЛ! 4:0. Николас Джексон, 44 мин.

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ВИДЕО. Палмер оформил хет-трик в дебюте матча Челси против Эвертона
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Источник Sport.ua
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