Четыре мяча Челси за тайм. Николас Джексон забил Эвертону гол в раздевалку
За первые полчаса матча хет-трик оформил Коул Палмер
15 апреля в 22:00 в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Эвертон».
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Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих. Защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе ирисок.
За первые полчаса матча хет-трик оформил Коул Палмер. На 44-й минуте Николас Джексон забил Эвертону гол в раздевалку (4:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Челси и Эвертона
ГОЛ! 4:0. Николас Джексон, 44 мин.
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