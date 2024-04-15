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Англия
15 апреля 2024, 22:29 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:39
748
0

ВИДЕО. Палмер оформил хет-трик в дебюте матча Челси против Эвертона

Хавбек синих расписался в воротах соперника на 13-й, 18-й, 29-й минутах

15 апреля 2024, 22:29 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:39
748
0
ВИДЕО. Палмер оформил хет-трик в дебюте матча Челси против Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

15 апреля в 22:00 в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Эвертон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих. Защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе ирисок.

Хавбек Коул Палмер оформил хет-трик для Челси в дебюте матча. Он забил на 13-й, 18-й и 29-й минутах.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Челси и Эвертона

ГОЛ! 1:0. Коул Палмер, 13 мин.

ГОЛ! 2:0. Коул Палмер, 18 мин.

ГОЛ! 3:0. Коул Палмер, 29 мин.

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Источник Sport.ua
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