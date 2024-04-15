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Англия
15 апреля 2024, 21:05 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:02
1904
0

Мудрик против Миколенко. Стартовые составы на матч Челси с Эвертоном

15 апреля в 22:00 пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги

15 апреля 2024, 21:05 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:02
1904
0
Мудрик против Миколенко. Стартовые составы на матч Челси с Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Виталий Миколенко

15 апреля в 22:00 пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Челси» и «Эвертон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Украинский вингер Михаил Мудрик выйдет в основе синих.

Защитник Виталий Миколенко заявлен в стартовом составе ирисок.

Стали известны стартовые составы команд

Челси: Петрович, Гюсто, Чалоба, Тиаго Силва, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Онана, Гарнер, Дукуре, Макнил, Янг, Бету.

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Источник Sport.ua
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