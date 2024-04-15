Мудрик против Миколенко. Стартовые составы на матч Челси с Эвертоном
15 апреля в 22:00 пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги
15 апреля в 22:00 пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Челси» и «Эвертон».
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Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Украинский вингер Михаил Мудрик выйдет в основе синих.
Защитник Виталий Миколенко заявлен в стартовом составе ирисок.
Стали известны стартовые составы команд
Челси: Петрович, Гюсто, Чалоба, Тиаго Силва, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Онана, Гарнер, Дукуре, Макнил, Янг, Бету.
Your Monday night Blues. 🗞️💙@ParimatchUK | #CFC | #CheEve pic.twitter.com/LGqlWBGKit— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 15, 2024
Tonight's Toffees. 🔵#CHEEVE pic.twitter.com/idT6FIBdjI— Everton (@Everton) April 15, 2024
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