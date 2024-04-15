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  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «В борьбе за чемпионство самое интересное впереди»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 20:01 |
282
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «В борьбе за чемпионство самое интересное впереди»

Защитник «Динамо» – о борьбе за титул в УПЛ

15 апреля 2024, 20:01 |
282
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «В борьбе за чемпионство самое интересное впереди»
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко считает, что, несмотря на 4 очка отставания от «Шахтера», команда сохраняет реальные шансы на чемпионство в нынешнем сезоне:

— Следил за матчем в этом туре главного конкурента «Динамо» в борьбе за чемпионство — «Шахтером»?
— Да, конечно, следил и болел за «Ворсклу». К сожалению, полтавчане не смогли в большинстве забить. Что ж, гонка продолжается.

— Чтобы стать чемпионом, «Динамо» не только надо выиграть оставшиеся матчи, но и рассчитывать на осечку «Шахтера». На кого из соперников «горняков» в этом плане особенные надежды?
— Следующий матч у «Шахтера» с «Зарей» — значит, будем надеяться на неё. Но самое интересное впереди.

— У вас хватает «сухих» матчей во второй половине сезона. Как в тренерском штабе Шовковского проходит работа с защитниками, кто ее ведет?
— Наверное, это больше Сергей Федоров. Он с нами, как и защитник работает, он с нами и после тренировки, остается на какие-то упражнения, больше подсказывает, и на сборах мы тренировались. Считаю, что мы очень хорошо сейчас играем. Есть коммуникация среди партнеров по команде. Что мы наигрывали, то сейчас и происходит.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Источник Динамо Киев от Шурика
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