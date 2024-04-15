ВИДЕО. Как Гуцуляк забил за Днепр-1 в ворота Металлиста 1925

Вечером 15 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Металлист 1925» и «Днепр-1».

Команды встречаются на стадионе Левый берег в Киевской области.

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Днепр-1 на выезде довольно быстро вышел вперед. Алексей Гуцуляк забил красивый гол на 19-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Алексей Гуцуляк, 19 мин.