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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 19:35 | Обновлено 15 апреля 2024, 19:58
783
0

ВИДЕО. Как Гуцуляк забил за Днепр-1 в ворота Металлиста 1925

Днепрянам удалось забить быстрый гол в матче 24-го тура УПЛ

15 апреля 2024, 19:35 | Обновлено 15 апреля 2024, 19:58
783
0
ВИДЕО. Как Гуцуляк забил за Днепр-1 в ворота Металлиста 1925
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Вечером 15 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Металлист 1925» и «Днепр-1».

Команды встречаются на стадионе Левый берег в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днепр-1 на выезде довольно быстро вышел вперед. Алексей Гуцуляк забил красивый гол на 19-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Алексей Гуцуляк, 19 мин.

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Источник Sport.ua
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