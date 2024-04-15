Украина. Премьер лига15 апреля 2024, 19:35 | Обновлено 15 апреля 2024, 19:58
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ВИДЕО. Как Гуцуляк забил за Днепр-1 в ворота Металлиста 1925
Днепрянам удалось забить быстрый гол в матче 24-го тура УПЛ
15 апреля 2024, 19:35 | Обновлено 15 апреля 2024, 19:58
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Вечером 15 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Металлист 1925» и «Днепр-1».
Команды встречаются на стадионе Левый берег в Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Днепр-1 на выезде довольно быстро вышел вперед. Алексей Гуцуляк забил красивый гол на 19-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Алексей Гуцуляк, 19 мин.
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