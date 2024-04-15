Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Курьез в эфире матча Днепра-1. Мяч попал в комментатора и звуковой пульт
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 19:43 | Обновлено 15 апреля 2024, 19:58
1481
0

Курьез в эфире матча Днепра-1. Мяч попал в комментатора и звуковой пульт

Курьезный момент случился на 73-й минуте поединка 24-го тура УПЛ

15 апреля 2024, 19:43 | Обновлено 15 апреля 2024, 19:58
1481
0
Курьез в эфире матча Днепра-1. Мяч попал в комментатора и звуковой пульт
УПЛ-ТВ

Вечером 15 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Металлист 1925» и «Днепр-1».

Команды встречаются на стадионе «Левый берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Курьезный момент случился на 73-й минуте. Мяч прилетел в комментатора и звуковой пульт, и трансляция оказалась на грани срыва. В эфире прозвучало:

«Извините, только что мяч чуть не разрушил звуковой пульт и вашего комментатора. Каким-то чудом он долетел до меня. Ай-яй-яй, простите, сейчас я могу исчезнуть.

Едва не перебил наш кабель. Извините, пожалуйста. У нас все хорошо. Недаром каждую среду в футбол на воротах играю».

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 упустил шанс приблизиться к Кривбассу
Константин ВИВЧАРЕНКО: «В борьбе за чемпионство самое интересное впереди»
Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Днепр-1 Металлист 1925 - Днепр-1 курьезы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Футбол | 15 апреля 2024, 12:59 15
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой

Александр переживает непростые времена в лондонском клубе

ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
Футбол | 14 апреля 2024, 20:55 3
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера

Леверкузенский футбольный клуб впервые стал чемпионом Германии

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Футбол | 15.04.2024, 15:42
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
Футбол | 15.04.2024, 17:45
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Футбол | 15.04.2024, 12:12
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 47
Футбол
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
13.04.2024, 21:33 1
Футбол
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
14.04.2024, 09:06 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем