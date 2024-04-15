Курьез в эфире матча Днепра-1. Мяч попал в комментатора и звуковой пульт
Курьезный момент случился на 73-й минуте поединка 24-го тура УПЛ
Вечером 15 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Металлист 1925» и «Днепр-1».
Команды встречаются на стадионе «Левый берег» в Киевской области.
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Курьезный момент случился на 73-й минуте. Мяч прилетел в комментатора и звуковой пульт, и трансляция оказалась на грани срыва. В эфире прозвучало:
«Извините, только что мяч чуть не разрушил звуковой пульт и вашего комментатора. Каким-то чудом он долетел до меня. Ай-яй-яй, простите, сейчас я могу исчезнуть.
Едва не перебил наш кабель. Извините, пожалуйста. У нас все хорошо. Недаром каждую среду в футбол на воротах играю».
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