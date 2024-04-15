«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд

После того, как «Байер» официально выиграл Бундеслигу, спортивный директор клуба Симон Рольфес поставил перед командой еще одну задачу – пройти без поражений весь сезон во всех турнирах.

Команде Хаби Алонсо осталось не только сыграть пять туров Бундеслиги, но и продолжать борьбу в Лиге Европы и Кубке Германии.

«Мы еще ничего не закончили. Нужно продолжать, и продолжать во всех турнирах», – сказал Рольфес.

Сейчас «Байер» находится на серии из 41 матча без поражений во всех турнирах со старта сезона. В четвертьфинале Лиги Европы команда играет с «Вест Хэмом», а в финале Кубка Германия сразится с «Кайзерслаутерном».

Ранее в Европе еще не было случаев, чтобы команда прошла три турнира без поражений.