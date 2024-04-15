Металлист 1925 – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 15 апреля, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 14-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Юрия Максимова на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Фарина, Дмитренко, Жичиков, Габелок, Имереков, Сидоров, Юрченко, Юсов, Борячук.

«Днепр-1»: Волынец, Пасич, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Третьяков.