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  4. Металлист 1925 – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 16:57 |
432
0

Металлист 1925 – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Матч 24-го тура УПЛ начнется в 18:00

15 апреля 2024, 16:57 |
432
0
Металлист 1925 – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Стадион Левый Берег

Сегодня, 15 апреля, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 14-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Юрия Максимова на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Фарина, Дмитренко, Жичиков, Габелок, Имереков, Сидоров, Юрченко, Юсов, Борячук.

«Днепр-1»: Волынец, Пасич, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Третьяков.

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Источник Sport.ua
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