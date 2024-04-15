Источник: Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом

Экс-игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка действительно завершил карьеру футболиста, сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, Евгений вместе с еще одним украинский экс-футболистом Романом Зозулей уже начали заниматься агентской деятельности.

Отмечается, что тандем бывших игроков «Днепра» работает не только с молодыми исполнителями, но и с готовыми, более статусными, именитыми по украинским меркам футболистами.