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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 16:42 | Обновлено 15 апреля 2024, 17:35
1133
0

Источник: Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом

Виктор Вацко подтвердил, что Евгений закончил карьеру футболиста

15 апреля 2024, 16:42 | Обновлено 15 апреля 2024, 17:35
1133
0
Источник: Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом
ФК Днепр. Роман Зозуля и Евгений Коноплянка

Экс-игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка действительно завершил карьеру футболиста, сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, Евгений вместе с еще одним украинский экс-футболистом Романом Зозулей уже начали заниматься агентской деятельности.

Отмечается, что тандем бывших игроков «Днепра» работает не только с молодыми исполнителями, но и с готовыми, более статусными, именитыми по украинским меркам футболистами.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка завершение карьеры футбольные агенты Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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