Украина. Премьер лига15 апреля 2024, 16:42 | Обновлено 15 апреля 2024, 17:35
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Источник: Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом
Виктор Вацко подтвердил, что Евгений закончил карьеру футболиста
15 апреля 2024, 16:42 | Обновлено 15 апреля 2024, 17:35
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Экс-игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка действительно завершил карьеру футболиста, сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.
По информации источника, Евгений вместе с еще одним украинский экс-футболистом Романом Зозулей уже начали заниматься агентской деятельности.
Отмечается, что тандем бывших игроков «Днепра» работает не только с молодыми исполнителями, но и с готовыми, более статусными, именитыми по украинским меркам футболистами.
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