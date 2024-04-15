Денис КУЗЫК: «Матч против Руха был трудным для обеих команд»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Рухом»
Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 24-го тура УПЛ.
– Денис, подведи итоги игры.
– Тяжелый боевой матч для обеих команд, много борьбы. В целом равная игра, поэтому, думаю, ничья – закономерный результат.
– Дебют матча получился нелегким для нашей команды. Ожидали ли такого прессинга от соперника?
– В принципе да. Соперник хорошо подготовлен физически, атлетичная команда. Мы знали, что они будут бежать вперед и прессинговать. Поэтому готовились именно к такой игре.
– Гол в раздевалку помог психологически?
– Да, ушли на перерыв в хорошем настроении. На второй тайм тоже вышли серьезно настроенными, но одна ошибка все испортила. Разберем ошибки и будем готовиться к следующим матчам.
– «Кривбасс» сегодня набрал одно очко или потерял два?
– Повторюсь, в целом все закономерно. Ведь было много борьбы, никто не хотел уступать.
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