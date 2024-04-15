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  4. Денис КУЗЫК: «Матч против Руха был трудным для обеих команд»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 17:39 |
33
0

Денис КУЗЫК: «Матч против Руха был трудным для обеих команд»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Рухом»

15 апреля 2024, 17:39 |
33
0
Денис КУЗЫК: «Матч против Руха был трудным для обеих команд»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 24-го тура УПЛ.

– Денис, подведи итоги игры.

– Тяжелый боевой матч для обеих команд, много борьбы. В целом равная игра, поэтому, думаю, ничья – закономерный результат.

– Дебют матча получился нелегким для нашей команды. Ожидали ли такого прессинга от соперника?

– В принципе да. Соперник хорошо подготовлен физически, атлетичная команда. Мы знали, что они будут бежать вперед и прессинговать. Поэтому готовились именно к такой игре.

– Гол в раздевалку помог психологически?

– Да, ушли на перерыв в хорошем настроении. На второй тайм тоже вышли серьезно настроенными, но одна ошибка все испортила. Разберем ошибки и будем готовиться к следующим матчам.

– «Кривбасс» сегодня набрал одно очко или потерял два?

– Повторюсь, в целом все закономерно. Ведь было много борьбы, никто не хотел уступать.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Денис Кузык
Источник ФК Кривбасс
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