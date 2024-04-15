Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Обидно, что потеряли победу над Рухом»

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 24-го тура УПЛ.

– Дмитрий, имеем ничью 1:1. Как прокомментируешь игру?

– Конечно, обидно, что упустили победу и едем домой только с одним набранным баллом. С другой стороны, игра была непростая, поэтому одно очко – тоже в копилку, двигаемся дальше, готовимся к матчу против «Черноморца».

– Чего именно не хватило, чтобы удержать победный результат?

– Обидно, что пропустили необязательный мяч. Провалили центр, когда пропускали. В целом «Кривбасс» выглядел хорошо. Да, где-то было нервное начало игры, но потом перехватили инициативу, забили гол. Контролировали игру, но имеем что имеем сейчас.

– «Кривбасс» больше набрал одно очко, или потерял два?

– Это сложный вопрос. Мы с «Рухом» относительно близко в таблице друг к другу, поэтому все увидим уже в конце сезона.

– Две ничьи подряд не пошатнули амбиции «Кривбасса» на высокие места?

– Ни в коем случае. Надо побеждать «Черноморец» и дальше уже думать о следующих матчах.