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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон будет бороться. Клуб подал апелляцию на решение АПЛ
Англия
15 апреля 2024, 15:48 |
459
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон будет бороться. Клуб подал апелляцию на решение АПЛ

У команды Виталия Миколенко отобрали 2 очка

15 апреля 2024, 15:48 |
459
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон будет бороться. Клуб подал апелляцию на решение АПЛ
Sky Sports

Клуб АПЛ «Эвертон» официально сообщил о том, что подал апелляцию на решение Лиги оштрафовать команду на два очка за нарушение финансовых правил.

Это вторая апелляция клуба в нынешнем сезоне. Ранее АПЛ оштрафовала «Эвертон» на 10 очков, но благодаря апелляции наказание сократили до шести пунктов.

Однако второе дело против ливерпульцев снова принесло штраф. Сообщается, что клуб рассчитывает опять частично выиграть в суде и вернуть хотя бы один балл.

Команда Виталия Миколенко идет на 16-й позиции, опережая зону вылета на два очка.

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Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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