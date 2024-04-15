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  4. Арендованный Заре игрок Динамо получил серьезную травму. Будет операция
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 15:35 |
752
0

Арендованный Заре игрок Динамо получил серьезную травму. Будет операция

Антон Боль снова получил серьезную травму

15 апреля 2024, 15:35 |
752
0
Арендованный Заре игрок Динамо получил серьезную травму. Будет операция
dynamo.kiev.ua. Антон Боль

Защитник «Динамо» Антон Боль, который нынешний сезон проводит в аренде в составе «Зари», получил серьезное повреждение колена и ждет операцию.

Сообщается, что решение про хирургическое вмешательство еще окончательно не принято, но сам футболист ожидает, что операция все же состоится. В 2021 году Боль уже получил повреждение крестообразной связки колена и пропустил шесть месяцев.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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Антон Боль Заря Луганск Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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