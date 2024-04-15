Арендованный Заре игрок Динамо получил серьезную травму. Будет операция

Защитник «Динамо» Антон Боль, который нынешний сезон проводит в аренде в составе «Зари», получил серьезное повреждение колена и ждет операцию.

Сообщается, что решение про хирургическое вмешательство еще окончательно не принято, но сам футболист ожидает, что операция все же состоится. В 2021 году Боль уже получил повреждение крестообразной связки колена и пропустил шесть месяцев.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.