Украина. Премьер лига15 апреля 2024, 15:35 |
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Арендованный Заре игрок Динамо получил серьезную травму. Будет операция
Антон Боль снова получил серьезную травму
15 апреля 2024, 15:35 |
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Защитник «Динамо» Антон Боль, который нынешний сезон проводит в аренде в составе «Зари», получил серьезное повреждение колена и ждет операцию.
Сообщается, что решение про хирургическое вмешательство еще окончательно не принято, но сам футболист ожидает, что операция все же состоится. В 2021 году Боль уже получил повреждение крестообразной связки колена и пропустил шесть месяцев.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.
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