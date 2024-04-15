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  4. Помощник Реброва рассказал о двух лучших матчах Украины в отборе на Евро
Чемпионат Европы
15 апреля 2024, 15:12 |
842
0

Помощник Реброва рассказал о двух лучших матчах Украины в отборе на Евро

Платов выделил игры с Англией и Италией

15 апреля 2024, 15:12 |
842
0
Помощник Реброва рассказал о двух лучших матчах Украины в отборе на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Глеб Платов, помощник наставника сборной Украины Сергея Реброва, в отборе к Евро-2024 считает лучшими матчами вторые поединки с Англией (1:1) и Италией (0:0).

«Лучшими матчами в отборе к Евро-2024 я считаю второй матч с Англией и второй матч с Италией. С итальянцами впервые сыграли в три центральных защитника, это была идея Сергея Реброва. Он сразу сказал нам на совете, что есть такая идея, что нужно ее развить и сыграть так. Ребров всем очень понятно и аргументировано всем объяснил, почему мы должны сыграть так».

«И мы до последнего были в борьбе за прямую путевку на Евро. Мы почти выиграли, учитывая тот момент с пенальти Мудрика», – сказал Платов.

Украина пробилась на Евро через плей-офф, обыграв Боснию и Исландию.

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Глеб Платов Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник ТаТоТаке
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