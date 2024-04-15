Ньюкасл планирует продлить контракт с игроком сборной Англии

Английский «Ньюкасл» твердо намерен сохранить в своем составе игрока сборной Англии Кирана Триппьера.

Главный тренер Эдди Хау заинтересован в продолжении сотрудничества с правым фланговым защитником. Ожидается, что переговоры между клубом и представителями футболиста начнутся уже в ближайшее время. Добавим, что Триппьер считается едва ли не талисманом «сорок» и выполняет роль капитана в случае отсутствия Джамала Ласелсса.

Добавим, что Киран, выступающий за «Ньюкасл» с января 2022 года, провел за «сорок» в нынешнем сезоне 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 11 голевых передач.