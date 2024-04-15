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  4. Ньюкасл планирует продлить контракт с игроком сборной Англии
Англия
15 апреля 2024, 15:12 |
203
0

Ньюкасл планирует продлить контракт с игроком сборной Англии

Триппьер выступает за «сорок» с января 2022 года

15 апреля 2024, 15:12 |
203
0
Ньюкасл планирует продлить контракт с игроком сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

Английский «Ньюкасл» твердо намерен сохранить в своем составе игрока сборной Англии Кирана Триппьера.

Главный тренер Эдди Хау заинтересован в продолжении сотрудничества с правым фланговым защитником. Ожидается, что переговоры между клубом и представителями футболиста начнутся уже в ближайшее время. Добавим, что Триппьер считается едва ли не талисманом «сорок» и выполняет роль капитана в случае отсутствия Джамала Ласелсса.

Добавим, что Киран, выступающий за «Ньюкасл» с января 2022 года, провел за «сорок» в нынешнем сезоне 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 11 голевых передач.

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Киран Триппьер Ньюкасл продление контракта Английская Премьер-лига
Источник Football Insider
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