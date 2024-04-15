Ньюкасл планирует продлить контракт с игроком сборной Англии
Триппьер выступает за «сорок» с января 2022 года
Английский «Ньюкасл» твердо намерен сохранить в своем составе игрока сборной Англии Кирана Триппьера.
Главный тренер Эдди Хау заинтересован в продолжении сотрудничества с правым фланговым защитником. Ожидается, что переговоры между клубом и представителями футболиста начнутся уже в ближайшее время. Добавим, что Триппьер считается едва ли не талисманом «сорок» и выполняет роль капитана в случае отсутствия Джамала Ласелсса.
Добавим, что Киран, выступающий за «Ньюкасл» с января 2022 года, провел за «сорок» в нынешнем сезоне 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 11 голевых передач.
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