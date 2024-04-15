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15 апреля 2024, 14:40 |
400
2

ФОТО. Свёнтек стала амбассадором известного бренда парфюмерии и косметики

Первая ракетка мира будет представлять Lancôme в Польше

15 апреля 2024, 14:40 |
400
2
ФОТО. Свёнтек стала амбассадором известного бренда парфюмерии и косметики
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек объявила, что стала стала амбассадором бренда Lancôme в Польше.

«Я только что стала первым польским амбассадором Lancôme и первой спортсменкой среди амбассадоров бренда, таких как Зендея или Джулия Робертс... Это очень важно для меня, и я с нетерпением жду этого путешествия. Следите за новостями!», – написала Ига.

Отметим, что Свёнтек также является амбассадором LEGO и Porsche.

Lancôme – французский парфюмерный и косметический бренд компании L'Oreal.

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Ига Свёнтек фото lifestyle
Источник Twitter
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Raien
З гарним мейком нічого так пані
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