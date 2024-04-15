ФОТО. Свёнтек стала амбассадором известного бренда парфюмерии и косметики

Первая ракетка мира Ига Свёнтек объявила, что стала стала амбассадором бренда Lancôme в Польше.

«Я только что стала первым польским амбассадором Lancôme и первой спортсменкой среди амбассадоров бренда, таких как Зендея или Джулия Робертс... Это очень важно для меня, и я с нетерпением жду этого путешествия. Следите за новостями!», – написала Ига.

Отметим, что Свёнтек также является амбассадором LEGO и Porsche.

Lancôme – французский парфюмерный и косметический бренд компании L'Oreal.