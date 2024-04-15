Барселона больше не ищет тренера. Известно, кто может заменить Хави

«Барселона» больше не занята поисками нового главного тренера.

По информации Diario Sport, спортивный директор каталонцев Деку связывался с Роберто Де Дзерби, однако от его кандидатуры было решено отказаться из-за действующего контракта с «Брайтоном» и высоких отступных. Также в «Барселоне» не в фаворе идея о приглашении немецкого специалиста – единственным доступным кандидатом на данный момент остается Ханс-Дитер Флик. В клубе также опасаются, что приглашенный специалист не сможет адаптироваться в «Барселоне» и Ла Лиге.

Сообщается, что на данный момент клуб не исключает, что Хави изменит свое решение покинуть «Барселону» по окончании сезона – президент клуба Жоан Лапорта с радостью поддержит Хави, если он передумает покидать клуб, однако тренер должен будет объявить об этом решении публично. Считается, что ключевое влияние на будущее Хави окажут предстоящие матчи с ПСЖ в Лиге чемпионов (первый четвертьфинальный поединок завершился выездной победой каталонцев – 3:2) и мадридским «Реалом» в Ла Лиге.

Тем временем приоритетным вариантом «Барселоны» на случай, если Хави продолжит настаивать на своем уходе, является экс-защитник каталонцев Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Б».