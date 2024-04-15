Барселона больше не ищет тренера. Известно, кто может заменить Хави
Правда, каталонцы все еще надеются, что нынешний наставник передумает уходить
«Барселона» больше не занята поисками нового главного тренера.
По информации Diario Sport, спортивный директор каталонцев Деку связывался с Роберто Де Дзерби, однако от его кандидатуры было решено отказаться из-за действующего контракта с «Брайтоном» и высоких отступных. Также в «Барселоне» не в фаворе идея о приглашении немецкого специалиста – единственным доступным кандидатом на данный момент остается Ханс-Дитер Флик. В клубе также опасаются, что приглашенный специалист не сможет адаптироваться в «Барселоне» и Ла Лиге.
Сообщается, что на данный момент клуб не исключает, что Хави изменит свое решение покинуть «Барселону» по окончании сезона – президент клуба Жоан Лапорта с радостью поддержит Хави, если он передумает покидать клуб, однако тренер должен будет объявить об этом решении публично. Считается, что ключевое влияние на будущее Хави окажут предстоящие матчи с ПСЖ в Лиге чемпионов (первый четвертьфинальный поединок завершился выездной победой каталонцев – 3:2) и мадридским «Реалом» в Ла Лиге.
Тем временем приоритетным вариантом «Барселоны» на случай, если Хави продолжит настаивать на своем уходе, является экс-защитник каталонцев Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Б».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В то же время форварду Будковскому заказали защитную маску
14 апреля римляне должны были завершить поединок 32-го тура против Удинезе