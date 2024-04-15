ЛНЗ – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 15 апреля, ЛНЗ на своем домашнем стадионе в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги примет ровенский «Верес». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 9-е и 13-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Олега Шандрука на матч:

ЛНЗ: Кучеренко, Стасюк, Салиху, Муравский, Яшари, Бар, Пасич, Норенков, Тилль, Хобленко, Наумец.

«Верес»: Когут, Шевченко, Вовченко, Кучеренко, Балан, Курко, Кухарук, Шастал, Морозко, Яго, Мрвалевич.