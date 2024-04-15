ВИДЕО. Автогол сезона в Англии: вратарь команды АПЛ лишил команду победы

В матче чемпионата Англии между Бернли и Брайтоном (1:1) гости сравняли счет в конце встречи, когда большую ошибку допустил вратарь Ариянет Мурич.

Защитник хозяев отдавал передачу назад, а страж ворот не смог обработать мяч и пропустил его за линию. Мяч засчитали как автогол.

Отметим, что Бернли потерял важные два очка. Команда с 20 пунктами остается предпоследней, до спасительного 17 места нужно отыграть шесть пунктов.