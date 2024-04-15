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  4. ВИДЕО. Автогол сезона в Англии: вратарь команды АПЛ лишил команду победы
Англия
15 апреля 2024, 14:11 |
1262
2

ВИДЕО. Автогол сезона в Англии: вратарь команды АПЛ лишил команду победы

Мурич лишил Бернли важных двух очков

15 апреля 2024, 14:11 |
1262
2
ВИДЕО. Автогол сезона в Англии: вратарь команды АПЛ лишил команду победы
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии между Бернли и Брайтоном (1:1) гости сравняли счет в конце встречи, когда большую ошибку допустил вратарь Ариянет Мурич.

Защитник хозяев отдавал передачу назад, а страж ворот не смог обработать мяч и пропустил его за линию. Мяч засчитали как автогол.

Отметим, что Бернли потерял важные два очка. Команда с 20 пунктами остается предпоследней, до спасительного 17 места нужно отыграть шесть пунктов.

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Бернли Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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KIEWADIM
А чого втрата 3х очок, якщо два втратили, одне очко залишили при собі
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+1
Alehandro
Чувак просто взірець надійності, враховуючи, що у минулому турі він привіз гол у грі з Евертоном, забивши своячка від Кальверта-Льюїна... і той гол виявився єдиним у грі
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0
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