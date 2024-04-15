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  4. Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ
Англия
15 апреля 2024, 14:19 |
612
1

Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ

У украинского защитника договор еще на 2 года

15 апреля 2024, 14:19 |
612
1
Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» до сих пор не вступил в серьезные переговоры о продлении контракта украинского защитника Александра Зинченко, сообщает авторитетное британское издание The Athletic.

По информации источника, «канониры» летом планируют приобрести еще одного игрока на левый фланг обороны.

Интересно, что контракт Александра Зинченко с клубом будет действовать еще 2 года. Именно в такие моменты «Арсенал» продлевал контракты Букайо Сака, Уильяма Салиба и Мартина Эдегора, но в случае с украинцем клуб не спешит.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 33 матча за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ продление контракта
Источник The Athletic
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Комментарии 1
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potemkin78
так Зинченко и не левый защитник. тот кого купили как ЛЗ из лазарета не вылазиет, а когда играет то чудит ещё больше чем Зинченко. так что всё логично
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