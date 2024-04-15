Арсенал не спешит продлевать контракт Зинченко. Ищут нового ЛЗ

Лондонский «Арсенал» до сих пор не вступил в серьезные переговоры о продлении контракта украинского защитника Александра Зинченко, сообщает авторитетное британское издание The Athletic.

По информации источника, «канониры» летом планируют приобрести еще одного игрока на левый фланг обороны.

Интересно, что контракт Александра Зинченко с клубом будет действовать еще 2 года. Именно в такие моменты «Арсенал» продлевал контракты Букайо Сака, Уильяма Салиба и Мартина Эдегора, но в случае с украинцем клуб не спешит.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 33 матча за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.