Звягель планирует подписать бывшего игрока Вереса и Ингульца

Президент второлигового «Звягеля» Дмитрий Костюк подтвердил слухи о переговорах с бывшим игроком «Вереса» и «Ингульца» Андреем Близниченко.

– Также писали, что вместе с Виртом в «Звягель» придет его бывший подопечный по «Вересу» Андрей Близниченко.

– С Андреем я также общался, но это не связка с Виртом, а отдельная история. Я его спросил: «Не хочешь ли ты помочь родному городу?». У нас в структуре клуба работает отец Андрея – Валерий Близниченко. Он крутой тренер, который воспитал для УПЛ двух сыновей. Через отца я вышел на Андрея, пообщался с ним и могу сказать, что он имеет желание нам помочь. Предварительное согласие от него я получил. Если все получится, то это будет красивая история возвращения в родной город. Но как оно будет – посмотрим завтра. Не хочу загадывать.

Ранее Дмитрий Костюк подтвердил, что «Звягель» ведет переговоры с Юрием Виртом.