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Германия
15 апреля 2024, 12:56 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:57
122
0

Источник: Хаби Алонсо через год-два ждет приглашения от Реала

Испанец возглавляет Байер с 2022 года

15 апреля 2024, 12:56 | Обновлено 15 апреля 2024, 12:57
122
0
Источник: Хаби Алонсо через год-два ждет приглашения от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ждёт, что через год или два к нему обратится мадридский «Реал». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, испанец отклонил предложения «Ливерпуля» и «Баварии» именно по этой причине. Мерсисайдский клуб при этом предлагал Алонсо контракт до 2027 года. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес видит в Хаби лучшего кандидата на замену Карло Анчелотти, который возглавляет «сливочных» прямо сейчас.

Напомним, накануне, 14 апреля, «Байер» обыграл «Вердер» в матче 29-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024 и досрочно выиграл чемпионский титул. Хаби Алонсо возглавляет «фармацевтов» с 2022 года.

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Хаби Алонсо Байер Реал Мадрид Бавария Ливерпуль Николо Скира назначение тренера
Источник Николо Скира
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