Богдан СЛЮБИК: «Рух никогда не сдается»

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал ничью с «Кривбассом» (1:1) в матче 24-го тура УПЛ:

«Нам не удалось реализовать свои моменты, а их было достаточно. Хотелось бы выиграть такой матч против серьезного соперника – «Кривбасса». В частности, мы играли дома перед своими болельщиками и их было много, игроки «Руха» чувствовали эту поддержку и хотели сделать им приятно.

В эпизоде с пропущенным голом произошло определенное недоразумение с Дмитрием Ледвием. Я не думал, что он выйдет из ворот, а соперник использовал этот момент и открыл счет в матче. Впрочем, во втором тайме мы не опустили руки, смогли показать тот футбол, в который мы можем и хотим играть и сравняли счет. «Рух» никогда не сдается и играет до конца – игроки ярко это продемонстрировали в матче с «Кривбассом».

Криворожане являются топовой командой в нашем чемпионате и сейчас борются за еврокубки. Мы убедились, что это сильный оппонент, но нельзя сказать, что они чем-то нас удивили. Видимо, в конце матча нам не хватило сил и эмоций. Также в некоторых эпизодах команда слишком спешила. Но это большой опыт и этот матч является важным для нас в этом плане.

Я пришел на тренировку и все начали обращаться ко мне: «Golden Boy, Golden Boy!». Сначала не понимал о чем они говорят, только потом уже в своем номере я посмотрел на этот рейтинг и тогда все осознал. Был приятно удивлен. Ребята подшучивают, называют звездой».