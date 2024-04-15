Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан СЛЮБИК: «Рух никогда не сдается»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 12:47 |
57
0

Богдан СЛЮБИК: «Рух никогда не сдается»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с «Кривбассом»

15 апреля 2024, 12:47 |
57
0
Богдан СЛЮБИК: «Рух никогда не сдается»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал ничью с «Кривбассом» (1:1) в матче 24-го тура УПЛ:

«Нам не удалось реализовать свои моменты, а их было достаточно. Хотелось бы выиграть такой матч против серьезного соперника – «Кривбасса». В частности, мы играли дома перед своими болельщиками и их было много, игроки «Руха» чувствовали эту поддержку и хотели сделать им приятно.

В эпизоде с пропущенным голом произошло определенное недоразумение с Дмитрием Ледвием. Я не думал, что он выйдет из ворот, а соперник использовал этот момент и открыл счет в матче. Впрочем, во втором тайме мы не опустили руки, смогли показать тот футбол, в который мы можем и хотим играть и сравняли счет. «Рух» никогда не сдается и играет до конца – игроки ярко это продемонстрировали в матче с «Кривбассом».

Криворожане являются топовой командой в нашем чемпионате и сейчас борются за еврокубки. Мы убедились, что это сильный оппонент, но нельзя сказать, что они чем-то нас удивили. Видимо, в конце матча нам не хватило сил и эмоций. Также в некоторых эпизодах команда слишком спешила. Но это большой опыт и этот матч является важным для нас в этом плане.

Я пришел на тренировку и все начали обращаться ко мне: «Golden Boy, Golden Boy!». Сначала не понимал о чем они говорят, только потом уже в своем номере я посмотрел на этот рейтинг и тогда все осознал. Был приятно удивлен. Ребята подшучивают, называют звездой».

По теме:
Артур АВАГИМЯН: «В первом тайме против Зари мы не походили на себя»
Бенфика интересуется защитником Руха
Владислав ВАНАТ: «В удалении Волошина есть моя вина»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Богдан Слюбик
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 14 апреля 2024, 16:32 5
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Сине-желтые уступили сборной Румынии в квалификации к мировому финалу

Назван лучший игрок Динамо в сложном матче с Александрией
Футбол | 15 апреля 2024, 08:12 2
Назван лучший игрок Динамо в сложном матче с Александрией
Назван лучший игрок Динамо в сложном матче с Александрией

Владимир Бражко стал автором единственного гола в поединка 25-го тура УПЛ

К старым знакомым. Луческу определился с новым местом работы
Футбол | 15.04.2024, 11:30
К старым знакомым. Луческу определился с новым местом работы
К старым знакомым. Луческу определился с новым местом работы
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
Футбол | 14.04.2024, 20:55
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Футбол | 15.04.2024, 08:00
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 5
Теннис
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 191
Теннис
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 8
Футбол
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47
Футбол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
13.04.2024, 19:42
Футбол
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
13.04.2024, 21:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем