Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет

Теперь уже официально и единолично: форвард сборной Украины и испанской «Жироны» Артем Довбbк – самый результативный отечественный футболист (за сезон), когда-либо выступавший в Ла Лиге. До Артема лавры лучшего снайпера были у бывшего нападающего «Динамо» и «Логроньеса» Олега Саленко, который в уже очень далеком сезоне 1993/1994 отметился 16 результативными ударами.

Саленко – экс-футболист сборных Украины и россии. Но он – гражданин нашей страны. Олег после завершения футбольной карьеры постоянно проживает в Киеве.

Сегодня есть хороший повод вспомнить предшественника Довбика в Примере.

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Форвард киевского «Динамо» Олег Саленко мог стать первым украинцем в «Тоттенхэме». Еще за восемь лет до того, как состав «шпор» пополнил еще один известный украинский бомбардир – Сергей Ребров – осенью 1992-го Олег Саленко находился на просмотре в лондонском клубе. Просмотр оказался удачным, и с футболистом «Динамо» был подписан предварительный трехлетний контракт. Однако разрешение на работу в Британии Саленко так и не получил – из-за отсутствия нужного количества матчей за национальную команду.

29 апреля 1992 года. Олег Саленко (в нижнем ряду справа) сыграл в первом матче в истории сборной Украины

Обломавшись с «Тоттенхэмом», Саленко попытался трудоустроиться в Бундеслиге – в «Карлсруэ». Но и там не срослось. Отчаявшись найти подходящее место в известном зарубежном коллективе, он схватился за первое попавшееся предложение уехать за границу.

Предложение подоспело из скромного, мягко говоря, испанского клуба «Логроньес», выступавшего тогда в Ла Лиге. Не очень удачно выступавшего: команда из небольшого центра административного сообщества Риоха слыла заправским аутсайдером Примеры. Но Олегу на тот момент было все равно, где играть. Лишь бы играть. Лишь бы за рубежом. «Динамо» без проблем отпустило своего форварда в чемпионат Испании. Однако не на контракт, а в аренду. До конца сезона 1992/1993.

Он дебютировал за «Логроньес» в феврале 1993 года. Наш нападающий появился на поле во втором тайме выездного матча против «Сельты». Первый блин оказался комом – его новая команда уступила 0:2.

Но уже в следующем поединке – против «Севильи» – Олегу удалось отличиться забитым мячом. Кстати, за «Севилью» в том сезоне играл Диего Марадона. По словам Саленко, его игра против команды Марадоны настолько впечатлила наставника «Логроньеса» Карлоса Аймара, что тот освободил нападающего от «черновой работы».

И этот нюанс был для Саленко очень удивительным, ведь у «Динамо» Лобановского игроки атаки должны были участвовать в оборонительных действиях наряду со всеми.

Однако не только этим нюансом – игровой свободой – был удивлен бывший форвард «Динамо» в Испании. А еще и свободой как таковой: на базе игроков никогда не запирали, на матч приезжали за несколько часов до его начала. Каждый был предоставлен сам себе. К тому же, город Логроньо, в котором был расквартирован «Логроньес» – это фактически винная столица Испании. «После «Динамо» я попал на настоящий курорт», – вспоминал позже Саленко. Игроки «Логроньеса» даже обедали в винном погребе.

За свой первый сезон в Примере Саленко забил семь мячей. Кроме «Севильи», от принадлежащего киевскому «Динамо» форварду пострадали «Тенерифе», «Спортинг», «Альбасете», «Депортиво», «Атлетико» и «Эспаньол».

Тот сезон «Логроньес» закончил на 15 месте в таблице. Для скромного провинциального клуба – весьма неплохой результат. Руководство «Логроньеса» убедила игра Олега Саленко, и испанский клуб выкупил его контракт у киевского клуба. Олег теперь подписал полноценное соглашение с «Логроньесом» – на три с половиной сезона.

Уже после финиша чемпионата сезона 1992/93 у Саленко появились более заманчивые предложения, но из президентом «Логроньеса» (одним из испанских винных магнатов) он достиг джентльменского соглашения: если в следующем сезоне «Логроньес» останется в Ла Лиге, то тогда Олега отпустят на все четыре стороны.

Сезон 1993/1994 стал лучшим в зарубежной биографии Олега Саленко. Он стал лучшим бомбардиром команды. Он стал главной звездой той команды. Из того состава «Логроньеса», кроме Саленко, можно выделить, разве что, голкипера Хулена Лопетеги, который впоследствии стал неплохим тренером (возглавлял сборную Испании и «Реал»).

По заверениям самого Олега, «Логроньес» в Испании тогда все называли не иначе, как клуб Саленко». И что «за год в Испании я сумел поднять свой авторитет до уровня Микаэля Лаудрупа и Ромарио». Олег, конечно, преувеличивает, но то, что он играл заметную роль в своей не очень заметной команде, это точно.

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Три стартовых тура сезона 1993/94 Саленко отыграл вхолостую. Прорвало его в четвертом туре – отличился в воротах «Ллейды». Дальше дела с результативностью пошли вверх.

В шестом туре Саленко разразился хет-триком в матче против «Атлетика». Его команда выиграла 4:2. Тот хет-трик долго оставался единственным украинским в Примере. Аж до того момента, пока в «Жироне» не появился Артем Довбик.

С 11 по 14 туры Саленко забивает за «Логроньес» регулярно. Кстати, в 14 туре он забил на «Камп Ноу» «Барселоне». Тот матч завершился боевой ничьей 2:2.

До 28-го тура Саленко забивал исправно. Но затем его результативность снизилась. Вплоть до последнего, 38 тура, он не забивал. И эта его засуха негативно сказалась на турнирном положении «Логроньеса» – команда балансировала на грани переходных матчей.

Однако на то время дальнейшая судьба самого Олега была решена: он подписал предварительный контракт с «Валенсией». «Логроньес» отпустил его на «Месталью» за три с половиной миллиона долларов.

В последнем туре сезона 1993/94 «Логроньес» встречался с «Овьедо». Для сохранения элитной прописки команде Саленко нужна была лишь победа. Сам Олег мог себе позволить уже не корячиться, ведь имел на руках контракт с «Валенсией», да и мог усугубить микротравму.

ФК Валенсия. Олег Саленко

Однако он хотел уйти из «Логроньеса» красиво. Поэтому и вышел на поле против «Овьедо». Забил два мяча, которые принесли его команде итоговую победу 2:1. И прописку в Ла Лиге на еще один сезон. Ушел действительно красиво.

Олег Саленко в том сезоне забил 16 мячей, став лучшим бомбардиром своей команды. На лавры лучшего снайпера Ла Лиги он не претендовал: Ромарио из «Барселоны» в том сезоне настрелял аж 30 мячей. А вот по 16 голов, кроме Саленко, забили тогда такие знаковые игроки, как Стоичков, Уго Санчес, Миятович и Бебето.

Следующий сезон Олег Саленко начал уже в «Валенсии». Но стать безоговорочно основным игроком в команде, где блистал Миятович, ему не удалось. Хотя и в том коллективе он оставил свой след: в кубковой игре против «Реала», на выезде, Саленко забил два мяча. А всего в его валенсийской карьере – семь голов.

А дальше начался его спад. Неудачная попытка заиграть в «Глазго Рейнджерс», неудачные командировки в Турцию и Польшу. Былого Саленко футбольные болельщики уже не увидели. Тот яркий сезон в «Логроньесе» стал действительно самым крутым в богатой и противоречивой карьере талантливого футболиста.