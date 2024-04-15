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  4. МЕРСОН — об отказе Хаби Алонсо Ливерпулю и Баварии: «Я в шоке»
Англия
15 апреля 2024, 11:22 |
665
2

МЕРСОН — об отказе Хаби Алонсо Ливерпулю и Баварии: «Я в шоке»

Экс-футболист считает, что такие шансы могут быть один раз в жизни

15 апреля 2024, 11:22 |
665
2
МЕРСОН — об отказе Хаби Алонсо Ливерпулю и Баварии: «Я в шоке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Бывший английский футболист Пол Мерсон признался, что шокирован решением главного тренера «Байера» Хаби Алонсо отказаться от возможности возглавить «Ливерпуль» или «Баварию».

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, испанец привел «Байер» к досрочному чемпионству в Бундеслиге.

«Вы должны готовить почву, пока в тренерстве «светит солнце», вы говорите о двух самых больших должностях в мировом футболе. Такая возможность может больше не появиться.

Я не думаю, что «Байер» снова выиграет лигу в следующем году. Я думаю, что мощная «Бавария» продолжит оставаться там, где была последние 10 лет. Я в шоке.

Я могу понять, что Алонсо, вероятно, доволен тем, что он делает, Хаби достоин похвалы, и это правильно, но это бывает раз в месяц. Я просто надеюсь, что он не пожалеет об этом. Я знаю, что такое менеджмент, в конце концов каждого рано или поздно увольняют. Это две самые большие должности в мире футбола», — цитирует Мерсона The Mirror.

Напомним, что по окончании сезона «Бавария» и «Ливерпуль» останутся без главных тренеров. Хаби Алонсо был одним из основных кандидатов на то, чтобы занять какую-то из вакантных должностей.

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Хаби Алонсо Бавария Ливерпуль назначение тренера Байер Пол Мерсон
Источник The Mirror
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Дані Рохас
Что бы не случилось в следующих сезонах с Байером - Хаби уже себя зарекоммендовал, он молодой специалист, это не шанс всей его жизни, у него ещё впереди много взлётов и падений. Просто фанатики двух грандов европейского футбола бесяться что их великим клубам отказали. Великим на столько на сколько грозен Кристал-Пелас
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Дані Рохас
cry is free, Мерсон
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